Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak
Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.
|28 Nisan 2021 20:59
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.
Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi
28 Nisan 2021 19:10
|Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendi
28 Nisan 2021 18:44
|'Tam kapanma'da sağlık hizmetleri nasıl devam edecek?
28 Nisan 2021 18:13
|İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
28 Nisan 2021 16:48
|RTÜK'ten Kanal D'ye 'Camdaki Kız' cezası
28 Nisan 2021 15:55
|Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi
28 Nisan 2021 13:58
|Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak
28 Nisan 2021 13:00
|Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
28 Nisan 2021 12:20
|YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
28 Nisan 2021 11:59
|'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı
28 Nisan 2021 10:09