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Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak

Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.
 28 Nisan 2021 20:59
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Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir." denildi.
Anadolu Ajansı
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