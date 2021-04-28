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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
 28 Nisan 2021 21:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı
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