Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
|28 Nisan 2021 21:01
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