Arabistan, 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı
Suudi Arabistan makamları, ülkedeki 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı
|28 Nisan 2021 21:19
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz'
28 Nisan 2021 17:03
|'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor
28 Nisan 2021 16:20
|İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması
28 Nisan 2021 14:56
|Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
28 Nisan 2021 13:05
|Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı
28 Nisan 2021 12:51
|Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
28 Nisan 2021 09:23
|Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor
28 Nisan 2021 00:30
|Araştırma: Korona önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
27 Nisan 2021 13:32
|Fransa'da Türk aileye saldırı
27 Nisan 2021 06:40
|DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
26 Nisan 2021 22:21