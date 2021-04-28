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Arabistan, 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı

Suudi Arabistan makamları, ülkedeki 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı
 28 Nisan 2021 21:19
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Arabistan, 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı
Suudi Arabistan makamları, ülkedeki 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı
Anadolu Ajansı
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