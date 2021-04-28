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Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak"
 28 Nisan 2021 21:20
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Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek.

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söylebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

YKS ve LGS ertelebilir mi?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Yüz yüze eğitim bulaşı artırdı mı?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

Öğretmenlerin aşılanma süreci

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Özel eğitim kurumlarının durumu

Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.

Telafi eğitim olacak mı?

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.
Memurlar.Net
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