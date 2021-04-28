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Polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede polisi darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|28 Nisan 2021 21:28
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Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da başından yaralanan ve alkollü olduğu belirtilen Ş.Y, tedavisi için Gazi Devlet Hastanesine başvurdu.
Adli vaka olarak değerlendirilen konuyla ilgili hastanede görevli polis memuru H.Ç, Ş.Y'nin yanına giderek durumu öğrenmek istedi.
Bilgi vermek vermek istemeyen ve tartıştığı polis memuru H.Ç'ye tokat atan Ş.Y, hastane görevlileri ile polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan ve İlyasköy Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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