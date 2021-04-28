Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. Şu anda 20 bin ile kısıtlı.
|28 Nisan 2021 22:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Salgın sonrası için planlama ne?
Öğretmen destek paketlerimizle hangi sınıfta hangi düzeyde nasıl çalışmalar yapılacak öğretmenlerimize sunuyoruz, sunacağız. Hem akademik olarak çocuklarımızı izleyip öğrencilerimizn hangi konuda eksikleri var bunları belirliyoruz.
Yeni atama müjdesi var mı?
Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. Şu anda 20 bin ile kısıtlı.
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