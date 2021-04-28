Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
|28 Nisan 2021 22:40
|+Aa- Yazdır
Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 1969'da Ay'a ilk adımlarını atmak için ayrıldığı komuta modülü Columbia'ya pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği haberi, ailesi tarafından Amerikan basınına duyuruldu.
Collins, Columbia modülündeki pilotluk görevi gereği dünyanın uydusuna ayak basmamış ve diğer iki arkadaşının görevini tamamlaması için araçta beklemek durumunda kalmıştı.
1930 Roma doğumlu Michael Collins, 1952'de ABD Askeri Akademisi'nden mezun olduktan sonra, savaş pilotu ve test pilotu olduğu Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve 1963'te NASA'ya kabul edildi.
1969'da Apollo 11 mürettebatına seçilen Collins, NASA'ya ait Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde Neil Amstrong ve Buzz Aldrin ile birlikte aldığı 6 aylık eğitimin ardından tarihi ay yolculuğundaki yerini netleştirmişti.
- Apollo 11 mürettebatından sadece Buzz Aldrin hayatta kaldı
3 kişilik Apollo 11 mürettebatından aya ilk ayak basan Neil Amstrong, 2012 yılında 82 yaşında vefat etmişti.
Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden sadece New Jersey doğumlu astronot Buzz Aldrin hayatta kalmış oldu.
Ay yüzeyine ayak basmış tek yaşayan insan olan Aldrin, görev arkadaşı Collins'in vefat haberi üzerine Twitter'dan, "Sevgili Mike, her nerede olacaksan ol, bizi her zaman ustaca yeni zirvelere ve geleceğe taşıyacak ateşe sahip olacaksın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat." şeklinde duygularını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
28 Nisan 2021 21:46
|Suudi Arabistan, 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
28 Nisan 2021 21:19
|'Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz'
28 Nisan 2021 17:03
|'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor
28 Nisan 2021 16:20
|İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması
28 Nisan 2021 14:56
|Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
28 Nisan 2021 13:05
|Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı
28 Nisan 2021 12:51
|Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
28 Nisan 2021 09:23
|Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor
28 Nisan 2021 00:30
|Araştırma: Korona önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
27 Nisan 2021 13:32