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Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti

Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
 28 Nisan 2021 22:44
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Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Georges Kevin N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.

Çaykur Rizespor'un gollerini 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Damjan Djokovic attı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 6 maçta rakibine puan vermedi ve toplam 17 gol attı.

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Ghezzal yıldızlaştı.

N'Koudou bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise ligdeki 3. golünü attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.
Memurlar.Net
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