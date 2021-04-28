Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti
|28 Nisan 2021 22:44
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Georges Kevin N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Damjan Djokovic attı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 6 maçta rakibine puan vermedi ve toplam 17 gol attı.
Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Ghezzal yıldızlaştı.
N'Koudou bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise ligdeki 3. golünü attı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray zirve takibini sürdürdü
28 Nisan 2021 22:43
|Formula 1 yeniden Türkiye'de
28 Nisan 2021 19:17
|Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
28 Nisan 2021 19:14
|Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
27 Nisan 2021 16:14
|Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 16:39
|Survivor'da popüler oldu, Türkiye'de yeşil sahalara döndü
26 Nisan 2021 13:04
|Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe
25 Nisan 2021 22:35
|Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
25 Nisan 2021 14:05
|Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası
25 Nisan 2021 07:40
|Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı
24 Nisan 2021 22:54