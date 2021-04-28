Başasistanlık sınav sonucu açıklandı
26 Eylül 2020 tarihinde yazılı, 01-12 Nisan 2021 tarihlerinde sözlü mesleki bilim sınavı yapılan başasistanlık sınavı sonuçları açıklandı.
|28 Nisan 2021 23:01
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Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihinde yazılı, 01-12 Nisan 2021 tarihlerinde sözlü mesleki bilim sınavı yapılan başasistanlık sınavı sonuçlarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
26 Eylül 2020 tarihinde yazılı, 01-12 Nisan 2021 tarihlerinde sözlü mesleki bilim sınavı yapılan başasistanlık sınavı sonuçlandırılmıştır. Sınav sonucu ve tercihlerinize ilişkin yerleşme durumunuzu adresi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
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