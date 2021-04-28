Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin ailesine acı haber verildi
|28 Nisan 2021 23:06
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Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.
Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Onbaşı Gökçe için taziye mesajı yayımladı
Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Gökçe'nin bugün şehit olduğu belirtildi.
Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.
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