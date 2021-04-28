Okul müdürleri okula gitmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tam kapanmada öğretmenlerin bir gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.
|28 Nisan 2021 23:08
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