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Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi

Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan, 6 aydır şehir dışına çıkmadığı ve kendi otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediği halde kendisine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.
 28 Nisan 2021 23:18
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Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi

Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan, iddiaya göre, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle ceza yedi. Aksan'ın 5 yıl önce aldığı 57 AR 204 plakalı otomobiline yakın zamanlarda 3 defa köprü, 1 defa otoyol geçiş ücreti kesildi.

6 aydır şehir dışına çıkmadığını ve hayatında kendi otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediğini söyleyen Seyfettin Aksan, cezayı görünce şaşkınlık yaşadığını anlattı. Aksan, itiraz için polisin yolunu tuttu.
İhlas Haber Ajansı
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