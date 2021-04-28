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HAK-İŞ: Kadro alamayan işçiler kadroya alınsın

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadro alamayan işçilerin kadroya alınmasını, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü ve ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20'ye sabitlenmesini istiyoruz" dedi.
 28 Nisan 2021 23:22
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HAK-İŞ: Kadro alamayan işçiler kadroya alınsın

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 26 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında '1 Mayıs Haftası' kutlamalarımızı etkin bir şekilde gerçekleştiriyor, emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi tüm dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız ile paylaşmaya devam ediyoruz. Türk çalışma hayatının en büyük reformlarından biri olan taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesi düzenlemesinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin bir kısmının kadro kapsamına alınmadığını belirten Arslan, "Kapsam dışında tutulan emekçilerimizin halen alt işveren işçisi olarak çalışmaya devam etmesi bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. KİT ve bağlı ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 70 bin emekçi kardeşimiz kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan bu yana işçilerin mağduriyetine neden olmuştur. HAK-İŞ olarak, kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz. HAK-İŞ olarak 696 sayılı KHK'ya bağlı olarak emekçilerin ücret ve sosyal haklarında yaşadıkları sorunları her daim dile getirdik ve çözüm önerimizi sunduk. 696 sayılı KHK ile kadro alan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların biran evvel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

"Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunları için mücadele ediyoruz" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim ve kampanya süresi sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri ödenmemektedir. HAK-İŞ olarak mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya tamamlanmasını istiyoruz."

Arslan, Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde vergi yükü yönünden üst sıralarda yer aldığını ifade ederek, "HAK-İŞ olarak mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20'ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz. Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate alınmasını, ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Vergi sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere uygun olarak yürütülmesi, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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