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MHRS'den randevu almayan hastaneye gidemeyecek

Sağlık Bakanlığı tüm birimlere bir yazı göndererek tam kapanma tedbirleri kapsamında poliklinik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini açıkladı
 28 Nisan 2021 23:25
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MHRS'den randevu almayan hastaneye gidemeyecek

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tam kapanma döneminde, poliklinik muayenelerinin sadece MHRS üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmesini, randevusuz hasta kabul edilmeyecek şekilde planlama yapılmasını istedi.

Bakanlık ayrıca MHRS üzerinden açılacak kapasitelerde maksimum düzeyde planlama yapılarak acil başvuru oranının yüzde 25'i aşmamasına hassasiyet gösterilmesini istedi.

Memurlar.Net
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