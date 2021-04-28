MHRS'den randevu almayan hastaneye gidemeyecek
Sağlık Bakanlığı tüm birimlere bir yazı göndererek tam kapanma tedbirleri kapsamında poliklinik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini açıkladı
|28 Nisan 2021 23:25
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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tam kapanma döneminde, poliklinik muayenelerinin sadece MHRS üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmesini, randevusuz hasta kabul edilmeyecek şekilde planlama yapılmasını istedi.
Bakanlık ayrıca MHRS üzerinden açılacak kapasitelerde maksimum düzeyde planlama yapılarak acil başvuru oranının yüzde 25'i aşmamasına hassasiyet gösterilmesini istedi.
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