Belediye başkanı 3'üncü kez koronavirüse yakalandı
Denizli'de Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın korona virüs testi 7 ay içerisinde 3'üncü kez pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.
|28 Nisan 2021 23:33
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Edinilen bilgiye göre; Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın korona virüs testi pozitif çıktı. 2020 yılı Ekim ayında yaptırdığı testin pozitif çıkmasından sonra tedavi ve karantina süreci atlatan Başkan Vural, 2021 yılı Mart ayında da pozitif olarak karantina sürecinde kalmıştı. Başkan Vural, 7 ay içerisinde 3'üncü korona virüs testinde sonucun pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındığı bildirildi.
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