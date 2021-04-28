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Konya Büyükşehir, 50 milyon liralık destek paketi açıkladı

Belediye Başkanı Altay, "10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı." dedi.
 28 Nisan 2021 23:48
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Konya Büyükşehir, 50 milyon liralık destek paketi açıkladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalanlar için, 50 milyon liralık ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yaşayanların hayatını kolaylaştırma gayretinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda pandemi sürecinde ikinci destek paketini hazırladıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"50 milyon liralık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık destek yüklemelerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte Konya'da 'Ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var.' diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum."

Altay, 50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacaklarını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle Konya'mızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri de hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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