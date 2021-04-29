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Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla kapatıldı

Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi.
 29 Nisan 2021 03:46
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Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla kapatıldı

Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının son gecesinde Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu.
İhlas Haber Ajansı
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