Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla kapatıldı
Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi.
|29 Nisan 2021 03:46
|+Aa- Yazdır
Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının son gecesinde Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
29 Nisan 2021 02:37
|MHRS'den randevu almayan hastaneye gidemeyecek
28 Nisan 2021 23:25
|Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli sayılacak
28 Nisan 2021 20:59
|BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi
28 Nisan 2021 19:10
|Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendi
28 Nisan 2021 18:44
|'Tam kapanma'da sağlık hizmetleri nasıl devam edecek?
28 Nisan 2021 18:13
|İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
28 Nisan 2021 16:48
|RTÜK'ten Kanal D'ye 'Camdaki Kız' cezası
28 Nisan 2021 15:55
|Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi
28 Nisan 2021 13:58
|Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak
28 Nisan 2021 13:00