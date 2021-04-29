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Prof. Dr. Aydın: 5 binin altını mayıs sonunda görürüz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın: "Türkiye, tam kapanma kararını zamanında aldı. Ancak elinde poşetle gezip bu süreci suistimal edenlere müsamaha gösterilmemeli"
 29 Nisan 2021 06:32
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Prof. Dr. Aydın: 5 binin altını mayıs sonunda görürüz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 'tam kapanma' sürecinin ne gibi etkisi olacağını Türkiye Gazetesine değerlendirdi. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olan Aydın, Türkiye'nin bu kararı zamanında aldığını belirterek "Kısmi kapanmayla arzu edilen bir sonuca varmak söz konusu değildi. Ancak kısmi kapanma ve ramazanın getirdiği hareket kısıtlılığı tabloyu belirli düşüşe getirdi. Bu ivmeyi tamamlayacak tam kapanmaya ihtiyaç vardı. Aynı zamanda mayıs ortasından itibaren Avrupa bir açılım sürecine giriyor. Bu dönemde burada vaka sayılarının yüksek olmaması gerekiyor. Yanı başımızdaki bir coğrafyada herkes kısıtlamaları kaldırırken yeni yasaklar koymak zorunda kalınması toplumsal uyumu zorlaştıracaktır" dedi.

"20 MİLYON KİŞİ DAHA AŞILANMALI"

Bayramdan sonra vakaların 10 binlerin altına düşebileceğini belirten Aydın "Hazirana girmeden 5 binin altını görebiliriz. Bu hedefe ulaşmak için, kuralların suiistimal edilmesini izin verilmemeli. 'Ben markette çalışıyorum' diye bir kağıt eline alan, ekmek poşetiyle gibi dolanan kitlelerle zorlanabiliriz. Sıkı denetimler yapılmalı" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aydın, ayrıca bu süreçte 15 ila 20 milyon kişinin daha aşılanması gerektiğini, böylelikle 'normalleşmeye' daha hızlı dönebileceğimizi söyledi. Aksi takdirde vakaların tekrar artabileceğini aktardı.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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