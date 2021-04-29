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Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina

18 günlük kapanma kararını fırsata çevirmek isteyen bazı oteller, kampanya yarışına girdi. Alınan kararları yok sayan bu işletmeler '18 gün kal 15 gün öde' veya 'tatilini yap sonra öde' gibi çeşitli kampanyalar düzenliyor. Alınan kararlarla vatandaşların site içerisinde bile dolaşması yasaklanırken, oteller koronavirüse davetiye çıkarıyor.
 29 Nisan 2021 06:41
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Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina

Türkiye koronavirüse yönelik aldığı tedbirler ile dünyadan takdir toplarken, turizm sektörü bu yasakları delmek adına birbirinden farklı kampanyalar düzenliyor. 18 günlük kapanma kararı üzerine harekete geçen bazı oteller, müşterilerine '18 gün kal 15 gün öde', 'tatilini yap sonra öde' gibi çeşitli kampanyalarla koronaya davetiye çıkarıyor. Bakanlığın aldığı kapanma kararı, konaklama tesislerini de kapsıyor. Ancak durumu fırsata çevirmek isteyen oteller, müşterilerine mesaj veya mail yoluyla ulaşarak, bayram tatilini de içine alan turlar teklif ediyor. Müşterilere yapılan tekliflerde, otele giriş tarihi olarak 29 Nisan saat 19.00 mecburi tutuluyor.

'DİKKATLİ TATİL YAPIN' DEDİLER

Telefon ile müşteri gibi ulaştığımız ve Antalya'da faaliyet gösteren bir otel görevlisi, içeride sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu iddia etti. Aynı kişi havuz ve deniz kullanımının serbest olduğunu belirtirken, yalnızca açık büfe kuyruğunda daha dikkatli olunmasını tavsiye etti. Turistlerin daha rahat davrandığını ifade eden otel görevlisi "yabancılarla çok samimi olmamaya çalışın" uyarısında da bulundu.

DOLULUK ORANLARI YÜKSEK

Ulaştığımız bir başka otel ise doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Bodrum'da hizmet veren otelin, ağırlıklı olarak yabancı turistlere yönelik çalıştığını söyleyen telefondaki kişi "Yerli turist de var. İşletme olarak Ramazan Bayramı'nda rezervasyon yaptıran müşterilerimize ulaşarak kampanyalarımızı duyurduk. Ya ileri tarihe alacaklardı ya da 18 günlük tatil yapacaklardı. Bu durumda birçok yerli turist kampanyamıza olumlu cevap verdi" açıklamasını yaptı.

GENELGE NE DİYOR?

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanların kısıtlamalardan muaf tutulduğu İçişleri Bakanlığı genelgesinde ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir'' ifadeleri yer alıyor.

18 GÜN TATİL 276 BİN TL

Sosyal medyada birçok otel kapanma sürecinde kampanya reklamları yapıyor. Otellerin fiyatları ise adeta dudak uçuklatıyor. Antalya'da 5 yıldızlı her şey dahil bir otelin 18 günlük tatil fiyatı 20 bin TL'yi buluyor. Çok daha lüks segmentte hizmet veren bazı otellerin fiyatları ise 276 bin TL'ye ulaşıyor.

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye
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