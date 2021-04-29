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MİT'e sızmak için bina etrafında dönerek 'sızma duası' etmişler

FETÖ'nün MİT imamlarından Yasin Ugan, Fetullah Gülen'in, örgütün ilk MİT imamı Murat Karabulut'a bu görevi bir takım elbise giydirip, "Bundan sonra bu şekilde giyinecek ve MİT ile ilgileneceksin" diyerek verdiğini söyledi. Ugan, Gülen ve Karabulut'un MİT binası etrafında tur atarak dua ettiklerini de anlattı.
 29 Nisan 2021 06:58
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MİT'e sızmak için bina etrafında dönerek 'sızma duası' etmişler

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ'nün MİT imamı Yasin Ugan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "casusluk" suçlarından 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, FETÖ'nün MİT'e sızma girişimleri 1990'lı yılların başında başladı, ilk sızma 1994'de gerçekleşti. İstihbarat birimlerine büyük önem veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan "Tahir" kod adlı Murat Karabulut'u örgütün ilk MİT imamı olarak atadı.

EN TEPEDE O VAR

2010'daki KPSS sorularını çalıp örgüt üyelerine dağıtan FETÖ, bu süreçte tüm kamu bürokrasisine sızma girişimini en üst seviyeye çıkarttı. Aynı süreçte KPSS ve KPDS puanları ile başvuru kabul eden MİT'e çok sayıda örgüt üyesi yönlendirildi. Bu süreçteki MİT mahrem yapılanması MİT imamı, temsilcisi, öğretmen ve öğrenci (MİT personeli) hiyerarşisinde yapılandırıldı. 7 coğrafi bölgede faaliyet yürüten MİT ünitelerinden sorumlu 7 temsilci ve bunlara bağlı öğretmen seviyesinde örgüt mensupları görevlendirildi. Yapılanmanın en tepe ismi Fetullah Gülen'di.

BİNA ETRAFINDA TUR ATMIŞLAR

Gerekçeli kararda FETÖ'cü Yasin Ugan'ın dikkat çeken ifadelerine yer verildi. Karabulut'un 2013'teki örgüt toplantısında, 1995 yılında Gülen'le birlikte MİT binası etrafında tur atarak dua ettiklerini anlattığını kaydeden Ugan, şu ifadeleri kullandı: "Murat Karabulut, bu toplantıda 'Büyüğümüz (Fetullah Gülen) beni yanına çağırdı ve bana bir takım elbise hediye edip giydirdi. Bundan sonra bu şekilde giyineceksin ve MİT ile ilgileneceksin' dediğini anlattı. Ayrıca birlikte bir araca binerek MİT binası etrafında bir tur atıp dua ettiklerini söylemişti."

ABDULLAH SARİCA

Yeni Şafak
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