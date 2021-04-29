Uzmanlardan çağrı: Bu son kapanma olsun
|29 Nisan 2021 07:10
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Türkiye bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs sabahına kadar tam kapanmaya giriyor. Bu süreç içinde vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Uzmanlar, toplumun kapanma sürecinde kurallara harfiyen uyması halinde vaka sayılarında düşüş yaşanacağını belirtirken, bu kapanmanın son kapanma olmasının elimizde olduğunu vurguluyor.
Memleketlerine giden vatandaşlara, gittikleri yerlerde kendilerini en az 10 gün izole etmeleri öneriliyor. Kabalalık ortamlardan, evlerde kalabalık iftarlardan uzak durulması gerektiği tavsiye ediliyor. Ayrıca süreç içinde açık bulunan marketlere ise ihtiyaç dahilinde tek kişinin gitmesi ve en fazla 10 dakika durması gerektiğine dikkat çekiliyor.
10 GÜN İZOLE OLUN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran "İnşallah son kapanmamız olur" diyerek, memleketlerine gidenlerle marketlerdeki yoğunluğa dikkat çekti. Ceran, şunları söyledi: "Herkes memleketine gidiyor. Büyükşehirlerden daha iyi ama hastalık yoğunluğu büyükşehirlerde küçük şehirlere göre daha fazla. Orada herkes kendini mümkün olduğunca 10 gün kadar izole etsin."
İNŞALLAH SON OLUR
"Marketler sosyalleşme alanları değil. Herkesin ihtiyacını karşılama yönünde davranış geliştirmesi gerekiyor. 'Memlekete gideyim rahat rahat iftar daveti yapayım' dersen bütün yapılanlar boşa gitmiş olur. Hiçbir anlamı olmaz bu kapanmanın. Etkili olabilmesi için bu kurallara harfiyen uyulması lazım. Gayret edelim. Buna herkesin inanması gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor. İnşallah son kapanmamız olur."
GAYRET ETMEZSEK SIKINTI YAŞARIZ
Bilim Kurulu Prof. Dr. Serap Şimşek, özellikle il değiştirenlerin gittikleri illerde 10 gün kimseyle görüşmemeleri gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: "İzole etsinler kendilerini başka kimseyle görüşmesinler. Gayret etmezsek önümüzdeki süreçte çok sıkıntılı günler yaşayacağız. Bu önlemlerle enfeksiyonun hızını kırmamız lazım önümüzdeki dönemde."
KALABALIK AZALIRSA ETKİLİ OLUR
"Vatandaşların marketlerde ve bu tarz kapalı ortamlarda çok uzun vakit geçirmemelerini öneriyoruz. Marketin içinde 5-10 dakikadan fazla vakit geçirilmemeli. Kapanma sürecinde oldukça sıkı tedbirler var. Alınan önlemlere herkesin uyması lazım. Çünkü kalabalıkları ne kadar azaltırsak daha etkili ve hızlı olarak indirebiliriz enfeksiyonları."
Fazlı Şahan
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