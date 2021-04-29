HDP ile CHP arasında 'soykırım' tartışması
|29 Nisan 2021 07:21
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Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bildirisinde "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandığı için isim vermeden HDP'yi "Emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla" eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP'li mevkidaşı Ebru Günay'dan sert yanıt geldi. HDP Sözcüsü Günay, Öztrak'a, "Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz" diyerek tepki gösterdi.
Cumhur İttifakı ortakları tarafından özellikle son yerel seçimler örnek gösterilerek siyasi işbirliği yaptıkları ifade edilen CHP ile HDP arasında "soykırım" gerilimi yaşanıyor.
HDP MYK bildirisinde "soykırım" ifadesinin kullanılmasına ilişkin Öztrak, "Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink'in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: 'Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.' Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez" eleştirisinde bulunmuştu.
Günay'dan tepki
Öztrak'ın bu açıklaması HDP kulislerini hareketlendirirken, partiden karşı tepki gecikmedi. Öztrak'a yanıt Ebru Günay'dan geldi. Günay, sosyal medyadan tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!"
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