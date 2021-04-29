Bakanlıktan aşının yan etkilerini araştırmak için anket

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara yönelik yan etki anketi düzenliyor. Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması üzerinde yapılan ankette aşı olmuş kişilere, aşı sonrasında yaşadıkları yan etkiler, bu nedenle sağlık kuruluşlarına başvurup başvurmadıkları soruluyor. Bakanlık aşılama sürecine ilişkin hizmet kalitesi konusunda da vatandaşın nabzını tutuyor.

Kontrol ediliyor

HES uygulaması üzerinden koronavirüs aşısı olanlara tanımlanan "Kovid-19 Aşı Uygulaması" anketinde, aşı kaynaklı istenmeyen yan etkilerin oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor. Anket kapsamında aşı olmuş kişilere öncelikle, "Aşı uygulaması sonrasında yaşadığınız herhangi bir belirti bulunuyor mu?" sorusu yöneltiliyor. Bu soruya verilen "Evet" ya da "Hayır" yanıtının ardından kişilere, "Belirtilerin aşıyla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Belirtiler için herhangi bir sağlık kurumuna başvurdunuz mu?" soruları soruluyor. Ayrıca katılımcılardan yaşadıkları yan etkileri sunulan seçenekler arasından (baş ağrısı, bulantı, aşı uygulanan kolda uyuşma, kas ve eklem ağrısı, aşı uygulanan yerde lokal reaksiyon, halsizlik ve yorgunluk, diğer) işaretlemeleri isteniyor.

Yan etkilerin seçilmesinin ardından ise kişilere bu yan etkilerin günlük yaşamlarını etkileyip etkilemediği soruluyor. Anketin sonunda ise bakanlık, Kovid-19 aşı uygulama sürecinde alınan hizmetin "Çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü" olarak değerlendirilmesini istiyor.

'Aşı kahramanları'

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Aşı Haftası nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması yapıldığı belirtildi. Uygulanan aşıların, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan iyi üretim prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılar olduğu vurgulanan paylaşımda, bakanlık aşı yaptıran aileleri kahraman ilan etti.

Paylaşımda, "İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreç, 'Aşılara Umut Bağlama'nın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Kovid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur, çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Kovid-19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan aşı kahramanı sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.