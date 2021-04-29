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'Tam kapanma' göçü bayramları aratmadı

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden kara yoluyla ayrılanlar ana arterlerde ve otogarlarda, hava yolunu tercih edenler ise havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Bodrum, Marmaris ve diğer tatil yöreleri de akına uğradı.
 29 Nisan 2021 07:38
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Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için ülke genelinde 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanacak "tam kapanma" öncesi yaşanan hareketlilik, bayram tatillerindeki yoğunluğu aratmadı. Vatandaşların bazıları alışverişte, bazıları da kısıtlamayı geçireceği bölgelere gitmek için çıktıkları yollarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden kara yoluyla ayrılanlar ana arterlerde ve otogarlarda, hava yolunu tercih edenler ise havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği feribotlarda da yoğunluğa neden oldu. Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra Edremit Körfezi bölgesi ve diğer tatil yöreleri de "tam kapanma" dönemini şehir ortamından uzak geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.

İstanbul'dan kaçış

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, gerek kara yolu gerek hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 14.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu. Tam kapanma sürecini yakınlarıyla veya memleketlerinde geçirmek için hava yolunu tercih edenler de sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Havalimanı görevlileri yoğunluk nedeniyle gelen yolcuları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluk öğle saatlerinde azaldı.

Tam kapanmaya saatler kala son alışverişlerini yapmak isteyenler de market ve pazarları hareketlendirdi. Alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlar, burada normal günleri aratmayan bir yoğunluğa neden oldu.

AŞTİ'de kalabalık

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da manzara İstanbul'la aynıydı. Kapanma dönemini Ankara dışında geçirmek isteyenler nedeniyle normal günlere göre yolcu sayısında artış yaşandı. Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş bölümlerinde geçen haftaya göre yüzde 15 yoğunluk olduğu belirtildi.

Kararın uygulanmasına bir gün kala Bornova ilçesindeki İzmir Otogarı'nda da yoğunluk gözlendi. Otogarda salgın tedbirleri kapsamında önlemler de sıklaştırıldı.

Feribot kuyruğu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu yaşandı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesindeki çadır ve karavan kamp alanları da "tam kapanma" dönemini kalabalık ve riskli şehir ortamından uzak geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Bölgede yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerini sürdüren tesislerde neredeyse yer kalmadı.

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçeleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerden oldu. Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale edildi.

43 il 'kavşağı' kilit

Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

E-Devlet'ten seyahat izin belgesi

Seyahat izin belgesi almak isteyenler e-Devlet ekranı üzerinden ya da "Alo 199" iletişim hattını arayarak alabiliyorlar. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin, T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın "E-Başvuru" sistemini seçmesini gerekiyor. Bu bölümden "Seyahat İzin İşlemleri" seçildikten sonra gidilecek il ve adres, seyahat gerekçesi, seyahat tarihi gibi bilgiler dolduruluyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile ve e-Devlet üzerinden bildiriliyor.

Bayram yolculuğu

Bayram öncesinde Batı illerinden Güneydoğu'ya gidecek olan vatandaşlar da, kısıtlama nedeniyle seyahatlerini erkene aldı.

Otobüs firması işletmecisi Yahya Akkar, bayram öncesi planlanan seyahatlerin erkene alındığını ve üç gündür yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Sefer sayısında artış olduğunu anlatan Akkar, "Bu yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferlerimizi de artırmış durumdayız" dedi.

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Melik Delibaş ise güçlükle bilet aldığını ve bilet bulamadığı için gelemeyen birçok arkadaşı olduğunu belirterek, "Kısıtlama olmasaydı bayrama 2-3 gün kala yola çıkacaktım. Yer bulmakta çok zorlandık" dedi.
Milliyet
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