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Virüs dedektifleri 32 yıllık hasreti de bitirdi

Koronavirüsün izini süren filyasyon ekipleri bu kez unutulmayacak bir yaşam hikayesinin tam merkezinde yer aldı. İstanbul'da Kovid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu Ağabey Yaşar Varol, yıllarca arayıp bulamadığı kardeşine 32 yıl aradan sonra filyasyon ekipleri sayesinde kavuştu
 29 Nisan 2021 07:45
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Virüs dedektifleri 32 yıllık hasreti de bitirdi

Koronavirüsün izini sürerek temas zincirini kıran filyasyon ekipleri bu kez müthiş bir kavuşma hikayesine imza attı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un (35) 28 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak için genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı. Ancak ekipler Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" deyince arkadan Yaşar Varol'un sesi geldi: "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım..." O andan itibaren göz yaşartacak buluşmanın işaret fişeği atıldı.

32 YIL SONRA KAVUŞTULAR

Filyasyon ekibi güzel haberi Filiz'e iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, acı hikayesini ekiple paylaştı: "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum." Oysa, babasının ilk eşinden olan, ağabey Varol, kardeşinin varlığından haberdardı. Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı. Yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ona ulaşamadı... İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez buluştu. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, kardeşine sarıldı. Yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti. Filiz Varol, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bir yazı yazarak teşekkür etti.

"KORONAYA YAKALANDIM, AĞABEYIME KAVUŞTUM"

SABAH'a konuşan Filiz Varol, "İnanılır gibi değil. Filyasyon ekipleri dedektif gibi iz sürerken beni ağabeyime kavuşturdu. Ona hasretle sarıldım. Annemin ilk eşinden olan 4 ağabeyim daha var. Babamın ilk eşinden olan oğlu ağabeyim. Nasıl bunca yıl bundan habersiz yaşamışım. Ağabeyim de sevinçle geldi, bana sarılıp bağrına bastı. Kardeş işte, araya yıllar girse de insan kalpten bağlanıyor kardeşine" diye konuştu.

FİLYASYONUN KAHRAMANLARI

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz: 42 filyasyon ekibimizle, 973 bin nüfuslu ilçemizde gece gündüz çalışarak virüsün izini sürüyoruz. Pozitif çıkan vatandaşların yakınlarının adres ve telefonlarına ulaşmak için iz sürüyoruz. İki kardeşi kavuşturduk. Bu hiç unutamayacağız bir hikaye. Mutlu sonla bitmesi bizi de çok mutlu etti.

Esenyurt Filyasyon Koordinatörü Dr. Emre Doğan: Bir yıldan fazla zamandır virüsün kökünü kazımak için uğraşıyoruz. Hastalıkla uğraşırken, tüm bunların içinde böylesine bir kavuşma hikayesine imza atmak bizi çok mutlu etti. Filyasyonda görevli tüm sağlıkçıların yüzünü gülümsetti.

GÜL KİREKLO

Sabah
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