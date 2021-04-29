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Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek

Altı bayramdır 1.000 liralık bayram ikramiyesi alan emeklilerin 1.100 liralık zamlı ikramiyesi mayısın ilk haftası hesaplarına yatırılacak. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Dul eşe 825 lira, yetim aylığı alanlara da payları oranında ödeme yapılacak.
 29 Nisan 2021 08:05
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Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1.100 liraya çıkarılacağı müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyeleri mayısın ilk haftasında yatırılacak. Zamlı ikramiyeye ilişkin kararnamenin hafta başına kadar yayınlanması beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları kapsayan 13.2 milyon kişiye bayram ikramiyesi için çalışmaya başladı.

SGK vergilerine göre Türkiye'de 12 milyon 500 bin emekli bulunurken, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte sayı 13 milyon 280 bin kişiye ulaşıyor. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ilk ikramiyesini alacak.

ZAMLI İKRAMİYERLER KARARNAME İLE HAYATA GEÇİYOR

Altı bayramdır 1.000 lira olarak uygulanan emekli ikramiyeleri yapılan 100 liralık artışla artık 1.100 lira olarak hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2018'den bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları'nda iki ikramiye alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağını duyurmuştu. Son altı ayın enflasyon oranında yapılacak artışla rakam 1.085 liraya karşılık gelirken Başkan Erdoğan, bu tutarın 1.100 liraya tamamlanacağını açıkladı. Mevcut uygulamada ikramiyedeki artış için yasal düzenleme gerekiyor.

Bu zaman alacağı için son dakika kararname ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 13 Mayıs'tan önce bütün emekli, dul ve yetimler ikramiyelerini almış olacak. Geçen yıl emekli ikramiyeleri için toplam 22 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak.

Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak. Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden itibaren bağlanıyor. 30 Nisan'a kadar dilekçe verenlere 1 Mayıs'tan geçerli olarak aylık bağlanacağı için ikramiye alabilecekler.

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin, aynı gün mü yoksa iki güne yayılarak mı yatırılacağı hafta başında netleşecek.

DUL EŞE 825 LİRA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Eşi vefat edenlere yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda veriliyor.

Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 825 lira ikramiye ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

TEMMUZDA HEM ZAM HEM İKRAMİYE

Dul ve yetim aylığı alanlara payları oranında ödeme yapılacak. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını hem de ikramiyelerini zamlı alacak.

Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son altı ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. SGK'dan birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor.

KİMLERE YATIRILACAK?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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