İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesi yoğunluğu devam ediyor
|29 Nisan 2021 07:47
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.
Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 06.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzincan'da tam kapanmada marketlerin bazı reyonları açılmayacak
29 Nisan 2021 09:48
|Taksim'e yapılan cami açılışa hazırlanıyor
28 Nisan 2021 23:46
|Yalova sahilindeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu
28 Nisan 2021 19:07
|Tam kapanma öncesi boşalan İstanbul trafiğinde rekor seviye
28 Nisan 2021 18:56
|Samsun'un en riskli ilçesinde her 140 kişiden biri pozitif
28 Nisan 2021 18:50
|Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
28 Nisan 2021 18:32
|Bu camide çocukların dokunulmazlığı var
28 Nisan 2021 15:40
|Tam kapanma öncesi hobi dükkanları da yoğun
28 Nisan 2021 15:31
|Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın var
28 Nisan 2021 15:13
|Pençe-Yıldırım şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
28 Nisan 2021 13:54