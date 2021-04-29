Bakan Varank açıkladı... Türkiye'de ilk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet'ten Gizem Karakış'a Türkiye'nin ilk polipropilen tesisini eylül ayında Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracaklarını açıkladı. Varank, konu ile ilgili şunları söyledi: "Adana'nın Ceyhan ilçesinde ilk polipropilen tesisini kuruyoruz. Temelini eylül ayında atmayı planlıyoruz.

Türkiye'de bütün plastik sektörü bu maddeyi kullanıyor. Halı, polyester iplik gibi her alanda kullanıyoruz. Petrokimya alanında yaklaşık 15 milyar dolar ithalat yapan bir ülkeyiz. Senelik 2 milyar dolara yakın ithalat yapıyoruz. Bunu Türkiye'de üreterek hem cari açığa katkı sağlayacağız hem de direk ithal etmek yerine, Türkiye'de üretmiş olacağız. Ayrıca, lojistik açıdan bize avantaj sağlamış olacak.

GEÇ KALAN YATIRIM

Rönesans Holding'in Cezayirlilerle beraber polipropilen tesisi projesi vardı. Propanı ve gazı onlar getirecek, tesisi beraber kurup Türkiye'de üretecekler. Piyasaya verecekler. Türkiye'de şu anda böyle bir yatırım yok. Eylül ayında temelini atmayı planladığımız bu proje yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun gibi 4 tane daha tesise ihtiyacımız var. Bu tesis yapıldığında yaklaşık 300-400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. Çok önemli bir yatırım. Geç kaldığımız bir yatırım. Uzun yıllardır konuşuluyor. İnşallah başaracağız. Ama devamı da gelsin diye firmalarla görüşüyoruz. Bizim buna ihtiyacımız var."