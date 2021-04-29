Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri
|29 Nisan 2021 08:12
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul'a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.
Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.
Bombalı saldırganlar polis tarafından yakalandı
Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, "Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eğlence düzenleyen şahısların polisten kaçış yöntemi pes dedirtti
29 Nisan 2021 09:40
|Dr. Öz'den kardeşe yeni dava
29 Nisan 2021 08:56
|Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
29 Nisan 2021 08:20
|Malatya'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı
28 Nisan 2021 22:12
|Polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi
28 Nisan 2021 21:28
|Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
28 Nisan 2021 19:20
|Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki
28 Nisan 2021 15:36
|Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
28 Nisan 2021 14:06
|Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı
28 Nisan 2021 13:57
|'Dur' ihtarına uymayan sürücü çarptığı polis memurunu yaraladı
28 Nisan 2021 13:40