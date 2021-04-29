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Tren seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi

Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Marmaray seferleri Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla, Başkentray ise Sincan-Kayaş hattında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla çalışacak
 29 Nisan 2021 09:13
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Tren seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletini alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz edecek.

Yeni YHT sefer saatleri şu şekilde uygulanacak:

Ankara-İstanbul YHT kalkış saati 10.00 ve 17.00, İstanbul-Ankara YHT kalkış saati 10.00 ve 17.32, Ankara-Konya YHT kalkış saati 08.30 ve 18.00, Konya-Ankara YHT kalkış saati 08.30 ve 18.15, Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış saati 08.00 ve 17.30, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati 08.02 ve 18.17.

Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edilecek veya açık tarihli bilete çevrilebilecek.

Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak. Bölgesel tren seferleri 30 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde durduruldu.

Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.
Anadolu Ajansı
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