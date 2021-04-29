1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak ve Hakkari'de teröristlere karşı iki yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı
 29 Nisan 2021 09:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı.

Operasyonlarda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 352 operasyonel tim, 5 bin 280 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak 2021'de başlatılan "Eren Operasyonları" kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pençe'de SİHA ile 5 terörist etkisiz hale getirildi
29 Nisan 2021 09:56		 MİT'e sızmak için bina etrafında dönerek 'sızma duası' etmişler
29 Nisan 2021 06:58
62 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 96 şüpheli tutuklandı
28 Nisan 2021 23:42		 MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
28 Nisan 2021 23:06
Bakan Soylu açıklamıştı! 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
28 Nisan 2021 22:59		 FETÖ'nün kadın yapılanmasına ceza yağdı
28 Nisan 2021 16:38
Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa hapis cezası
28 Nisan 2021 15:29		 Yurt dışına kaçarken yakalanan ihraç zabıt katibi çift tutuklandı
28 Nisan 2021 14:40
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
28 Nisan 2021 12:37		 Türk pasaportunu aşağılayan 2 kişi serbest bırakıldı
28 Nisan 2021 12:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Pençe'de SİHA ile 5 terörist etkisiz hale getirildi09:49 - İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal09:48 - Erzincan'da tam kapanmada marketlerin bazı reyonları açılmayacak09:40 - Eğlence düzenleyen şahısların polisten kaçış yöntemi pes dedirtti09:30 - Enflasyon Raporu bugün açıklanacak09:27 - Dolar güne kaç TL'den başladı?
09:19 - Şırnak ve Hakkari'de teröristlere karşı iki yeni operasyon başladı09:13 - Tren seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi09:10 - Bakan Varank, VLP aşısı için tarih verdi08:56 - Dr. Öz'den kardeşe yeni dava08:34 - Tam kapanmada çalışanların hakları neler?08:25 - Devlet Tiyatroları'nda temaslı jüri üyesi iddiası
08:20 - Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de08:14 - Bakan Varank açıkladı... Türkiye'de ilk olacak08:12 - Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri08:05 - Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek07:55 - Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
07:47 - İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesi yoğunluğu devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
2020 yılında süreli sağlık raporu alan memurun sosyal güvenlik durumu ne olur?
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
Bakan Selçuk: Bilim Kurulu ne derse o olacak
Uzmanlardan çağrı: Bu son kapanma olsun
Virüs dedektifleri 32 yıllık hasreti de bitirdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
at gözlüğü 4
Hapşırdığını tüm apartmana duyuran insan 4
nikah şahidi 4
Iban numarası 1
mustafa denizli 1
sürücü kursu tavuğu 1
Türkiye'de kaldırım sorunu 4
tam kapanma mı geliyor 1
örgü örmek 3
Suudi Arabistan'da sel 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam