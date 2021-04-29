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Dolar güne kaç TL'den başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1960 liradan, avro 9,9620 liradan güne başladı
 29 Nisan 2021 09:27
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Dolar güne kaç TL'den başladı?

Serbest piyasada 8,1940 liradan alınan dolar, 8,1960 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9210 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,1990 8,2000
Avro 9,9490 9,9500
Sterlin 11,3900 11,4400
ANKARA

ABD Doları 8,1700 8,2300
Avro 9,9100 9,9800
Sterlin 11,3400 11,5400
Anadolu Ajansı
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