Dolar güne kaç TL'den başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1960 liradan, avro 9,9620 liradan güne başladı
|29 Nisan 2021 09:27
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Serbest piyasada 8,1940 liradan alınan dolar, 8,1960 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9210 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,1990
|8,2000
|Avro
|9,9490
|9,9500
|Sterlin
|11,3900
|11,4400
|ANKARA
|
|
|ABD Doları
|8,1700
|8,2300
|Avro
|9,9100
|9,9800
|Sterlin
|11,3400
|11,5400
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