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Eğlence düzenleyen şahısların polisten kaçış yöntemi pes dedirtti

Maltepe'de bir grup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pavyonda eğlence düzenledi. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören şahıslar, dakikalar içerisinde mekanı boşaltarak gözden kayboldu. Kısıtlamayı delen şahısların yeni kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti
 29 Nisan 2021 09:40
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Eğlence düzenleyen şahısların polisten kaçış yöntemi pes dedirtti

Maltepe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçe sınırları içerisinde bir grubun sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenlediği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Mekanın önüne gelen ekipler kapının açılmaması üzerine mekan sahibine ulaştı.

"Kimse yok demişti içeriden garson çıktı"

İşletme sahibi mekan anahtarının kendisinde olmadığını söyleyerek polis ekiplerini oyalamaya çalıştı. Bir müddet sonra içeride garsonun olduğunu söylen mekan sahibi kapıyı içeriden açtırdı.

"Güvenlik kameraları ile izliyorlar"

Eğlence mekanına düzenlenen baskında, mekanın dakikalar içerisinde boşalttığını gören ekipler şaşkına döndü. Mekanda geniş tarama yapan ekipler, çok geçmeden eğlence düzenleyen şahısların kaçış yöntemini ortaya çıkardı. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören şahısların dakikalar içerisinde gizli kapıdan kaçtığı öğrenildi. Kısıtlamayı ihlal ederek eğlence düzenleyen şahısların yeni kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.

"Mekanda yoğun sigara dumanı ve mezeler vardı"

Mekanda kimsenin olmadığını söyleyen işletme sahibi yoğun duman ve mezelerin hazırlanmış olmasına "sadece ben içtim ve yedim" diyerek türlü bahaneler uydurdu. Polis ekipleri ise söylenen yalanı ortaya çıkararak içerde bulunan garsona cezai işlem uyguladı. Harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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