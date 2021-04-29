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Erzincan'da tam kapanmada marketlerin bazı reyonları açılmayacak

Erzincan'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının satışa kapatılması kararı alındı
 29 Nisan 2021 09:48
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Erzincan'da tam kapanmada marketlerin bazı reyonları açılmayacak

Konuya ilişkin valilik web sitesinden yapılan açıklamada, "İlimizde tam kapanma sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, meclisimiz kararları doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek salgın riskinin azaltılması amacıyla tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 29.04.2021 tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren tam kapanma süreci sonuna kadar satışa kapatılmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
İhlas Haber Ajansı
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