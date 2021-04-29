İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
İkinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi. Değişiklikle mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek
|29 Nisan 2021 09:49
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İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi.
Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.
Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü.
Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı.
Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.
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