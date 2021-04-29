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Ermeniler bu camide 587 kişiyi diri diri yaktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' açıklaması üzerine Ermeni çeteler tarafından 1918 yılında 587 kişinin cami içerisinde vahşice yakılarak şehit edildiği Ortabahçe Mahallesi sakinleri, o yılları anlatarak soykırım iddiasına tepki gösterdi
 29 Nisan 2021 10:15
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Ermeniler bu camide 587 kişiyi diri diri yaktı

Erzurum'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe (Cinis) Mahallesi, tarihinde Ermeniler tarafından yapılan en büyük katliamlardan birisini barındırıyor. 01 Mart 1918 tarihinde Ermeni çeteleri, Erzurum'da en vahşi katliamlardan birini şimdiki adı Ortabahçe olan Cinis köyünde yaptı. Bir camiye doldurulan tam 587 masum insan yakılarak şehit ediliyor.

"Kaz dağıtacağız diyerek topladılar"

Ortabahçe Mahallesi'nde bulunan köy sakinlerinden 71 yaşındaki Cumhur Aslan o gün yaşanan olayları babasından duyduğunu ve her dinlediğinde ağladığını ifade ederek, "Ermeniler zamanında burada bulunan vatandaşları kaz dağıtacağız diye camiye topluyorlar. Daha sonra camışların üzerine zift döküp içeri atıyorlar. İçeridekilerin feryatları yan köylerden duyuluyor. Bazı vatandaşlarımızı ise aşağıda çeşme var oraya götürüp işkence ediyorlar. Sonra da öldürüyorlar" dedi.

"Ruslar uyarmış Ermeniler katliam yapacak diye"

Aslan, Rusların o dönem buradaki vatandaşları Ermeniler katliam yapmaya geliyor diye uyardıklarını belirterek, "Ermenilerle Türkler zamanında burada 40 hane Ermeni, 80 hane Türk olarak güzelce yaşayıp gidiyorlarmış. Sonra Ruslar burada geçerken buradakilere arkamızdan Ermeni askerler buraya geliyor, katliam yapacak dikkat edin. Ermeniler yan köye gidiyor orada halk silah ateşleyince buraya geliyorlar. Burayı yakıp yıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Kız çocuklarını çiviyle duvara asmışlar"

Kız çocuklarını çivileyerek duvara astıklarını kaydeden Aslan, "Burada bir ot mereği var. Babamlar koku üzerine orayı açıyorlar bakıyorlar ki kız çocuğunu çiviyle duvara asmışlar. Kız çocuğu o kadar beklemiş ki duvarda kurumuş kalmış. Kızı çıkartırken bir yaşlı geliyor diyor ki bu gördüğünüz ne diğer mereklere bakın. Sonra diğer mereğe gidiyorlar bakıyorlar ki 50-60 kişiyi öldürüp üst üste dizmişler. Babam sürekli anlatıp ağlardı" açıklamalarında bulundu.

"Türkler büyük fedakarlık yapsa da, Ermeniler zalim çıkmışlar"

Türklerin her zaman Ermenilere fedakarlık yaptığını fakat onların ekmek yedikleri yere isyan ettiklerini aktaran Aslan, "Acılarımız halen sürüyor. Halen çok üzülüyoruz. Böyle zalimlik olmaz hem ekmeğimizi yemişler hem de babamızı, dedemizi yakmışlar. Çok merhametsiz insanlarmış. Türkler onlara büyük fedakarlıklar yapmış. Ekmek vermişler. Babam direk ekmek vermiş onlara onlar babamı öldürmeye kalkmış. Bunlar yediği ekmeğe isyan eden bir kesim. İnançları yok çünkü. Bu köye çok zarar vermişler. Bu kadar zalimlik olur mu? İnsanı çiviyle asmak nedir. Kimseyi ayırmamışlar. Müslüman mısın deyip öldürmüşler. Halen bugün aynı şeyi yapmaya kalkışıyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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