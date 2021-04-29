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Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?

Banka şubeleri, tam kapanma döneminde 10.00-16.00 saatleri arasında, makul sayıda personel ile hizmet verecek
 29 Nisan 2021 10:20
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Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?

Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dönemine girecek.

Kısıtlama öncesi bankadaki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerektiği belirtilen duyuruda, kısıtlama sürecinde banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmelerinin önem arz ettiği ifade edildi.

Bankacılık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecek

Duyuruda, bankaların, toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdüreceği kaydedildi.

Banka şubelerinin, 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde makul sayıda personel ile hizmet vereceği belirtildi.

Çek işlemleri ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."

Bankalarda online müşteri kabul dönemi

Öte yandan, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs itibarıyla yürürlükte

Yönetmelik ile bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya, www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabilecek.
TRT
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