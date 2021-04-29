Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yer değiştirme duyurusunu yayımladı
|29 Nisan 2021 10:21
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı duyurusunda, 1/6/2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma süresini tamamlayacak personelden yer değiştirme talebinde bulunacak olanların en fazla 3 tercih yapabilecekleri belirtildi. Başvurular 3 ila 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. Personel nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:
2021 Yılı Yer Değiştirme Dönemine İlişkin Duyuru
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker ve biolog unvanlı personelin, 2021 yılı yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin;
Duyuru metni için tıklayınız.
Tercih edilebilecek kadrolar için tıklayınız.
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