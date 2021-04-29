1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Celal Şengör'ü şaşkına çeviren soru: Dalga mı geçiyorsun?

Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan 'fay hattı' soru sosyal medyada gündem oldu.
 29 Nisan 2021 10:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Şengör'e, 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusu soruldu.

Şengör soruya şöyle yanıt verdi:

'Nasıl yapıcağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapıcağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz'dan İlber Ortaylı göndermesi: Maşallah
28 Nisan 2021 07:41		 Hakan Altun'un doktorundan açıklama
27 Nisan 2021 12:58
Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor
25 Nisan 2021 21:09		 Sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi
25 Nisan 2021 18:32
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
25 Nisan 2021 10:55		 Twitter'ın Türkiye temsilciliğine atanan isim belli oldu
23 Nisan 2021 19:05
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
23 Nisan 2021 09:25		 Şevval Sam: Koronavirüse yakalanmışım, farkında değilmişim
23 Nisan 2021 08:59
Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
23 Nisan 2021 08:46		 Mankenlere kırmızı elbise giydirip 400 bin kişiyi dolandırlar
22 Nisan 2021 14:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske11:59 - Altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden işlem görüyor11:54 - Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!11:49 - İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı11:47 - İstanbul'dan gitmek isteyenler 'seyahat izin belgesi' kuyruğunda11:44 - Kadir Şeker'in avukatları, tahliye için Yargıtaya başvurdu
11:40 - Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir11:36 - Thodex soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi11:34 - Lehe olan hüküm ve tekerrüre dair Danıştay'dan önemli karar!11:28 - Genç yaşta kanseri yenen öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor11:23 - İzmir depremi soruşturmasında gözaltı sayısı 19'a yükseldi11:19 - Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü bugün yapılacak
11:12 - Cana Kaftancıoğlu, Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek11:09 - Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti11:05 - TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı10:57 - Eskişehir'de FETÖ'den aranan 7 şüpheli yakalandı10:51 - İBB'nin toplu ulaşım yetersizliğine vatandaştan tepki
10:48 - Halk TV'de alkol fetvası: Haram değil!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
2020 yılında süreli sağlık raporu alan memurun sosyal güvenlik durumu ne olur?
Bakan Selçuk: Bilim Kurulu ne derse o olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peluş hayvanlar 1
fincanda kahve yapmak 2
bir yerlerde umut var 1
artık yoruldum 2
kadir gecesi 1
ineklerin çıkardığı gaz 5
Suudi Arabistan'da sel 1
Hapşırdığını tüm apartmana duyuran insan 4
Yeminlen bezdim 1
kovmak 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam