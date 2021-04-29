Celal Şengör'ü şaşkına çeviren soru: Dalga mı geçiyorsun?

Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Şengör'e, 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusu soruldu.

Şengör soruya şöyle yanıt verdi:

'Nasıl yapıcağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapıcağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor.