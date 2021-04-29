Halk TV'de alkol fetvası: Haram değil!
|29 Nisan 2021 10:48
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CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de gündem, alkollü içecekler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde alkollü içki satan tekel bayilerinin kapatılmasına ilişkin yorumlarda bulunulan kanalda, Sözüm Var programında konuklar bu tedbirleri ele aldı.
Programın konuklarından Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez ise konuyu bambaşka bir yere getirdi.
Sönmez, programda fetva vererek alkollü içkilerin haram olmadığını iddia edip, şu ifadeleri kullandı;
"ÜÇ ŞEY HARAM OLARAK GEÇER"
"Her şey yasak her şey haram... İşte tütün haram kahve haram. İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da içki haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti haramdır der.
"HERKES HER ŞEYE HARAM DEMEYE MERAKLI"
Takip eden ayette, bu üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Ardından bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor."
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