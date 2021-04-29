İBB'nin toplu ulaşım yetersizliğine vatandaştan tepki
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok sayıda vatandaş İBB'ye isyan etti.
|29 Nisan 2021 10:51
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İstanbul'da işe gidiş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşanıyor.
Sokağa çıkma yasağı başlamadan evlerine dönmek isteyenler, yaşanan sefer aksamaları nedeniyle mağdur oluyor.
Bazı otobüslerin duraklarda durmadan devam etmesi bazılarının da boş olmasına rağmen yolcu almaması vatandaşları çileden çıkarıyor.
Son olarak Kartal ve Beylikdüzü gibi iki farklı ilçede yaşananlar, vatandaşlar tarafından kayda alındı.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Saatlerce durakta bekledikten sonra otobüslerin önünü kesen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yazıklar olsun. Onu kim başımıza bela etti." diyerek tepkilerini dile getirdi.
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