Eskişehir'de FETÖ'den aranan 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 7 zanlı yakalandı
|29 Nisan 2021 10:57
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Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildi.
Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.
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