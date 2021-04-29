Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü bugün yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bu hattı Mersin ve Adana'ya doğru uzatacağız. Master Planı çerçevesinde ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz"
|29 Nisan 2021 11:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın test sürüşünü yapacak.
Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirmek üzere Konya'ya gitti.
Yolculuğu öncesi Ankara Tren Garı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu hattı Mersin ve Adana'ya doğru uzatacağız. Master Planı çerçevesinde ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz." dedi.
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