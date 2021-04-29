İzmir depremi soruşturmasında gözaltı sayısı 19'a yükseldi
|29 Nisan 2021 11:23
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 13 zanlının işlemleri devam ediyor.
Ekipler, gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi daha yakaladı, gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
- Olay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.
Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ü dün yakalanmıştı.
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