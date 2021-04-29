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Thodex soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi
 29 Nisan 2021 11:36
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Thodex soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirketin firari CEO'su Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
DHA
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