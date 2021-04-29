Thodex soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi
|29 Nisan 2021 11:36
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