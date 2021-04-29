Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir
|29 Nisan 2021 11:40
|+Aa- Yazdır
COVID-19 aşısıyla ilgili tedarik sorunu, yan etkiler gibi tartışmalar sürerken Pfizer İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Albert Bourla, COVID-19 hapının 2021 sonunda piyasaya sürülebileceğini söyledi.
Bourla, söz konusu "PF-07321332" adlı hapın farklı koronavirüs varyantlarıyla savaşmada önceki ilaçlara göre çok daha etkili bir sonuç verebileceğini belirtti.
Hapın, erken aşamada virüs için bir tedavi olduğu biliniyor.
Pfizer Bilimsel Baş Sorumlusu Mikael Dolsten, "
PF-07321332yi, enfeksiyonun ilk belirtisinde, hastaların hastaneye kaldırılmasına veya kritik bakım görmesine gerek kalmadan reçete edilebilecek potansiyel bir oral terapi olarak tasarladık" dedi.
Hap, normal varyant için antiviral bir ilaç olarak çalışıyor ve virüsün insan vücudunda çoğalmasını engelliyor.
Mart ayının başlarında, ilaç 1'inci aşama denemesinden geçmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avrupa Konseyi'nden 'sahte korona aşısı' uyarısı
29 Nisan 2021 06:20
|Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
28 Nisan 2021 22:40
|SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
28 Nisan 2021 21:46
|Suudi Arabistan, 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
28 Nisan 2021 21:19
|'Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz'
28 Nisan 2021 17:03
|'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor
28 Nisan 2021 16:20
|İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması
28 Nisan 2021 14:56
|Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
28 Nisan 2021 13:05
|Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı
28 Nisan 2021 12:51
|Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
28 Nisan 2021 09:23