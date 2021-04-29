1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadir Şeker'in avukatları, tahliye için Yargıtaya başvurdu

Kadir Şeker'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurdu
 29 Nisan 2021 11:44
+Aa- Yazdır
Kadir Şeker'in avukatları, tahliye için Yargıtaya başvurdu

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasının Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince incelenip itirazların reddedilmesinin ardından Şeker'in avukatları temyize gitti.

Avukatlar, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurdu.

- Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsündeki yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, "haksız tahrik indiriminin üst sınırdan uygulanması gerektiği", Kadir Şeker'in avukatları "olayın meşru müdafaa veya sınırın aşılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ve maktul Özgür Duran'ın avukatları da sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği" gerekçesiyle kararın bozulmasını istemiş ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine itirazda bulunmuştu. İstinaf mahkemesi, itirazları kabul etmemişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay, taraftar grubu Çarşı davasında beraat kararlarını bozdu
28 Nisan 2021 17:40		 Asker arkadaşını dolandıran kişinin beraat kararı bozuldu
28 Nisan 2021 11:45
Başbakanlık ofisini basan grubun beraat kararı bozuldu
28 Nisan 2021 08:55		 Başsavcılık, Genelkurmay çatı davasında verilen cezaları az buldu
27 Nisan 2021 18:25
Yargıtay, fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçinin istifasını haklı fesih saydı
27 Nisan 2021 11:18		 Başsavcılık: Yurtta Sulh Konseyi'ne verilen ceza az
27 Nisan 2021 06:15
Yargıtay'dan emsal 'ihbar tazminatı' kararı
26 Nisan 2021 12:11		 Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
26 Nisan 2021 11:06
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
26 Nisan 2021 00:02		 Okuldaki bir müdür yardımcısının diğerini tehdit etmesi kişisel kusur mudur?
25 Nisan 2021 14:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske11:59 - Altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden işlem görüyor11:54 - Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!11:49 - İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı11:47 - İstanbul'dan gitmek isteyenler 'seyahat izin belgesi' kuyruğunda11:44 - Kadir Şeker'in avukatları, tahliye için Yargıtaya başvurdu
11:40 - Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir11:36 - Thodex soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi11:34 - Lehe olan hüküm ve tekerrüre dair Danıştay'dan önemli karar!11:28 - Genç yaşta kanseri yenen öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor11:23 - İzmir depremi soruşturmasında gözaltı sayısı 19'a yükseldi11:19 - Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü bugün yapılacak
11:12 - Cana Kaftancıoğlu, Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek11:09 - Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti11:05 - TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı10:57 - Eskişehir'de FETÖ'den aranan 7 şüpheli yakalandı10:51 - İBB'nin toplu ulaşım yetersizliğine vatandaştan tepki
10:48 - Halk TV'de alkol fetvası: Haram değil!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
2020 yılında süreli sağlık raporu alan memurun sosyal güvenlik durumu ne olur?
Bakan Selçuk: Bilim Kurulu ne derse o olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmurlu havalarda parke taşları 1
the good place 1
teze 2
göz bandı 2
yukarıda allah var 2
Bazı matematik kavramlarını reddeden insan 1
toz içecekler 2
kaybetmek 1
füzyon mutfağı 4
kompozit 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam