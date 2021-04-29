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Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!

Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları tüm hızı ile devam ederken ihtiyaç kredisi çekmek istiyorum diyen kişiler için bayram kredisi kampanyaları da oldukça iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.
 29 Nisan 2021 11:54
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Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!

Yaklaşan bayram öncesi artan harcamalar nedeni ile acil nakit paraya ihtiyacı olanlara hitap eden kampanyalar tam kapanma nedeni ile gelir kaybı yaşayan kişilere de destek kredisi anlamına geliyor.

Her banka farklı bir kampanya düzenlerken bazı bankalar bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusunu yaparken bazı bankalar ise sadece oranlarını güncelleyerek genel ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bankalar arasında yaşanan yüksek rekabet vatandaşa yararken bu dönemde daha uygun koşullarda kredi kullanma imkanı elde ediliyor.

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Memurlar.Net
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