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Çeyrek altının düşüşü devam ediyor

Çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını 3.095 liradan satılıyor
 29 Nisan 2021 12:48
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Çeyrek altının düşüşü devam ediyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.095,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,00467,20466,50466,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.079,003.100,003.074,003.095,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00430,00425,50429,50
Lira(Tam) Ziynet 3.009,003.029,003.004,003.024,00
Yarım Ziynet 1.504,001.514,001.502,001.512,00
Çeyrek Ziynet 752,00757,00751,00756,00
Anadolu Ajansı
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