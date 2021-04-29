Çeyrek altının düşüşü devam ediyor
Çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını 3.095 liradan satılıyor
|29 Nisan 2021 12:48
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.095,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|467,00
|467,20
|466,50
|466,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.079,00
|3.100,00
|3.074,00
|3.095,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|426,00
|430,00
|425,50
|429,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.009,00
|3.029,00
|3.004,00
|3.024,00
|Yarım Ziynet
|1.504,00
|1.514,00
|1.502,00
|1.512,00
|Çeyrek Ziynet
|752,00
|757,00
|751,00
|756,00
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