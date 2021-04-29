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Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 20 bin adet N95 maske, dezenfektan ve kolonya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi
 29 Nisan 2021 12:04
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Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, pandemiden kurtulmanın yolunun aşı olduğunu aktararak, sırası gelen vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere de teşekkürlerini ileten Benli; "Biliyorsunuz insanlık tarihinde 100 yılda bir yaşanan pandemiyi bu sene covid-19 olarak hep birlikte yaşamaktayız. Bu süreçte elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışırken zaman zaman kurumlar arası işbirliğinin sağlamış olduğu güzelliklerden faydalanmaktayız. Bugün de burada kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneğinin birisine şahit olmaktayız. İlk günden itibaren sürekli maskenin önemini vurguladık. Çünkü bu virüs solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Bugün Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin üretmiş olduğu 20 bin adet N95 maskenin İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslimindeyiz. İl müdürümüze, ilçe müdürümüze, okul müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu virüsten kurtulmanın yolu bildiğiniz gibi aşı. Valimizin önderliğinde yapmış olduğumuz geçen haftaki toplantıda aşılamanın önemini vurgulayan çalışmaları tüm kurumlarımızla planlandı. Biz de 'birlikte aşıyoruz' sloganıyla aşının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimizin mutlaka aşı olmaları gerektiğini iletmek istiyorum. Çünkü pandemiden kurtuluşu hızlandıracak olan aşı bize yol gösterecektir. Yani tünelin sonundaki ışığın artışını aşıyla sağlayacağız. Ramazan dolayısıyla aşı sayısında düşüş olmuştu. Kayseri Devlet Hastanesi eski yerleşkesinde ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde saat 24:00'e kadar aşının yapıldığını paylaşmak istiyorum. Bir yoğunlaşma olmaması için randevu sistemimiz var. Rahatlıkla randevu alıp istenildiği zaman aşı olunabilmektedir" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, Türkiye'de meslek liselerinde ilk defa N95 maske üretiminin Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapıldığını bildirerek; "Süreç içerisinde genelde en başından itibaren sistemin tıkandığı; gerek maske gerek dezenfektan olsun rahatlatan en büyük argümanlar bizim meslek liselerimiz oldu. En başından beri maske ve dezenfektan üretiminde sıkışılan noktalarda elimizi attığımız zaman ilk meslek liselerine ulaştık. Bugün de aslında onlardan bir süreci yaşıyoruz. Türkiye'de meslek liseleri bağlamında ilk defa üretilen bir süreci yaşıyoruz. İlçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, öğrencilerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Sağlık camiasının hangi zor şartlarda bu hizmeti verdiklerine hepimiz şahit olduk. Bizler de milli eğitim camiası olarak elimizden geldiği kadar sağlık camiasına hem malzeme konusunda destek olmakla birlikte aynı zamanda yanlarında olduğumuzun bir deklarasyonudur aynı zamanda. Tüm sağlık çalışanlarına bizim canımıza verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Benli, öğrencilere hediye takdim etti.
İhlas Haber Ajansı
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